Mind over talent. High school academic teams honor Valley’s top spring student-athletes

Mountain View baseball wins state title for Riley Harrison Mountain View baseball honored Riley Harrison after winning the program's first state championship. Harrison took a line drive to the head in the district championship, sidelining him for state. Up Next × SHARE COPY LINK Mountain View baseball honored Riley Harrison after winning the program's first state championship. Harrison took a line drive to the head in the district championship, sidelining him for state.

Varsity athletes must have a 3.5 GPA or higher to make the 5A and 4A SIC all-academic teams. They must have a 3.75 GPA or higher to make it for the 2A WIC.

Lists are provided by area athletic directors.

[Related: All-conference baseball teams | All-conference softball teams | Academic state champs]

5A SIC

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Idaho Statesman content across all your devices. SAVE NOW

BOISE





Baseball: Jack Molesworth, Lucas Brechbuhler, Nathan Johnson, Hunter Gammon, Hatcher Hild, Owen Manning, Finnley Butler, Jack Payne, Beck Maguire, Nicholas Black.

Softball: Brooklyn Arriola, Sydney Davis, Erika Gustafson, Karsyn Zaragoza, Pilar Cook, Taiana Round, Hillary Dapsauski, Regan Birt, Revi Brown.

Boys track: Luke Ammirati, Quentin Carney, Anders Covey, Graeme Earl, Zane Harbison, Mason Kirk, Mason Lawyer, Alec Martin, Jake Pascoe, Harry Reynolds, Braeden Williams, Liam Murray, Porter Coffield, Mark McIntyre, Abram Brown, Jack Molesworth, Cade Johnson, Noah Lomas, Joseph Martin, Ethan Tripp, Brayden Wetzel.

Girls track: Maloree Barbera, Jada Kisner, Mary Kate Bender, Sophie Steckel, Mary Campbell, Linden Carter, Molly Elliott, Delaney Ezeji-Okoye, Maitri Foley, Jamie Hamlin, Kellan Hayes, Kayden Hulquist, Eve Jensen, Makena Klinge, Lauren Lanfear, Maggie Liebich, Maya Maloney, Rees McCampbell, Julia Nixon, Emma Patek, Lucy Smith, Mikella Tobin, Annia Zuschlag, Logan Smith, Kira Nims, Audrey Sand.

Boys golf: Tom Simplot, Quinn Haigwood, Jonas Habig, Joe Gustavel, Ryan Slater.

Girls golf: Kate Stacey, Rainey Howie, Kate Goulet, Emily Cadwell, Claire Whitman, Avery Smock.

Boys tennis: Nick Lubamersky, Nick Byrne, Ignatius Mullin, JJ Byrne, Kent Knothe, Erik Vettergren, Eddie Ormseth, Liam Gibson.

Girls tennis: Jennifer Wong, Greta Walser, Allison Gee, Jillian Means, Avery Samer, Halle Dingel, Tessa Staley, Katie Turcke, Sophie Copple.

Boise High’s Linden Carter, center, competes with Kenna Jones of Rocky Mountain, and teammate Kayden Hulquist, right, in the girls 100-meter hurdles during the 5A District Three track and field championships May 10 at Centennial High. Darin Oswald Darin Oswald

BORAH





Baseball: Dylan Gardner, Nate Huskey, Hunter Knoll, Chase Nett.

Softball: Sarah Birkle, Ashley Hobson, Marissa Neser, Alyssa Kernin, Samantha Black, Taylor Fry, Sydney Beasley, Kate Jacobson.

Boys track: Jacob Batubenga, Zach Garey, Tanner Nett, Tyler Phimasone, Erik Petersen, Isaac Dewberry, Quincy Ellis, Mitchell Edwards, Miles Hoene-Langdon, Joseph Metzger, Thomas Peterson, Peyton Phillips.

Girls track: Mya McArthur, Payton McBride, Renna Nelson, Megan Conner, Isabelle Early, Chole Flynn, Annika Hoene-Langdon, Sevannah Levy, Elyssa Barnowski, Aulina Lovarde, Alasia Phithak, Emma Sloan.

Boys golf: Landon Sielaff, Lane Edwards, Connor Anderson, Brock Rossetti.

GIrls golf: Lily Transtrum, Brook Tilden.

Boys tennis: Vincent Veibell, Braydon Sawyer, Jarod Shannon, Bradley Balukoff, Bren Legarreta.

Girls tennis: Angela Parker, Alexis Geffon, Paytin Snowball, Madeline Kraus, Jentrie Gilliland, Jaylyn Richmond, Jordan Daw.

CAPITAL





Baseball: Cooper Leaf, Luke Westrick, Tanner Leaf, Jackson Reed, Carson Thiel.

Softball: Maisen Sauer, Haley Fonceca, Hannah Stone, Allie Laufenburger, Carly Turpen, Tegan Maestretti, Samantha Olson, Emma Connelly.

Boys track: Alec Weber, Aiden Fox, Grant Player, Sawyer McCloskey, Jacob Lea, Caleb Mickelson, Jackson Miller, Aiden Weaver, Koyote Zimmerman, Daniel Waltner, Lucas Caballero, Jackson Bacca, Sergio Nunez, Brennan Gaffney, Zane Dudney, Aidan Gray, Carson Rorick, Wesley Capps, Justus Del Rio, Rudy Dye, Braden Johnson, Nick Taylor, Anson Bishop, Ryan Morris, Robert Marshall, Jacob Klemme, Gabe Bacon.

Girls track: Elene Johnson, Macie Frans, Maya Ihling, Amber Morgan, Megan Rose, Aubrey Salyards, Avery Sterling, Julia Zickefoose, Sierra Cole, Karla Coneche, Avery Knoecni, Robyn Reeder, Morgan Cole, HanaRose Gironda, Emily Fales, Maggie Shirazi, Ivy Davidson, Kayle Nguyen, Jessi Taylor, Lexie Johnson, Kalena Danley, Olivia Haener, Grace Seeliger, Serea Dubon, Gracie Strickland, Rami Gonzales Roe, Abby Johnson, Kaitlyn Arendt, Lauren McKinnon.

Boys golf: Harrison Bond, Ryan Hibbs, Josh Boettcher, Edward Black, Luke Osterhout, Quinn Prodzinski, Jack Vering, Caysen Anderson.

Girls golf: Emily Horner, Alexa Johnson, Alyssa Thomas, Mykahla Woolum, Anna Gamel, Alexa Lilley.

Boys tennis: Kameron Gonzales, Caden Johnson, Hugo Weyand, Mark Muench, Michael Muench, Blake Stigile, Justin Bailey, Andrew Mesa, Nathan Hartman, Xavier Cardona, Will Culhane.

Girls tennis: Jalen DenHartog, Sydnee Layer, Emma Waddel, Lainey Bowman, Gina Dudley, Rosie Hill.

CENTENNIAL





Baseball: Calin Champion, Connor Cook, Hayden Magill, Luke Schabot, Britten Stephenson, Brent Bramlet, Forrest Kelly, Tyler Krueck, John Stewart.

Softball: Gracie Diffin, Micah link, Brooklin Champion, Sophia Diffin, Meghan Boisvert, Harper Piatt, Carly Boisvert, Annie Stinar.

Boys track: Calvin Arstein, Noah Rieth, Sam Gross, Sam Browning, Diego Sekiyama-Nava, Hunter Pratt, Ben Wyatt, Austin Keetch, Peyton Markus, Mathew McMurray, Zach Millward, Kolby Modrow, Dakin Rust, Zach Snow, Connor Taylor, Mark Westfall.

Girls track: Emma Gingrich, Olivia Hansen, Miya Koch, Julie Sheurman, Cheyanne Rede, Aubrey Thueson, Abbie Dennis, Teija Fastabend, Maddie Coleman, Paytan Hansen, Maggie Kozlowski, Sylvia Romriell, Kassidy Stoker, Katie Stubbs, Sophie Stubbs, Gracie Young.

Boys golf: Trent Brown, Royal Madison, Brady Turner, Hunter Mease, Garrett Cleverley, Isaiah Eddins.

Girls golf: Grace Simanton, Katie Tidwell, Kiera Kohtz, Hannah Dupay, Jaque Deeble, Jillian Bell, Ella Hall.

Boys tennis: Tyler Dalos, Melvin Mai, Josh Pham, James Mai, John Shieh, Roark Looney, Joe Abajian.

Girls tennis: Kayla Carlson, Annie Dalos, Camille Coleman, Savannah Crow, Avalyn Hine, Madison Jones.

Eagle batter Matt Hudson takes an errant pitch to his arm during the Mustangs’ semifinal game against Mountain View during the 5A baseball state tournament. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

EAGLE





Baseball: Ryan Cooper, Will Godfrey, Mason Leavitt, Sam Deckers, Cole Housel, Chase Hilde, Ben Ford, Matt Hudson, Will Polluck, Gabe Fesler, Mike Ouwehand, Matt Nichols, Mitchell Hurd, Colby Houser.

Softball: Sydney Groves, Kate Kukla, Jenna Lawrenz, Haylee Bryant, Makayla Stoker, Noelle Foster, Maddie Durham, Siera Horton, Ashley O’Connor, Gabi Peters.

Boys track: Patrick Alexander, Barrett Davis, Austin Durfee, Parker Glenn, Joshua Hunsaker, Michael Justice, Sean McDonald, Aiden Rasmussen, Seth Rathbun, Riley Robarge, Brody Tomlinson, Brock White.

Girls track: Holland Barker, Alyssa Britton, Brinlee Bryson, Regan Fillmore, Taylor Gordon, Annelise Hinchman, Madison Hinds, Zoe Johnson, Caroline Kirkpatrick, Avery LaBau, Ashley LaJocies, Julia LaMar, Courtney Payne, Aimee Peery, Ramsay Peters, Brecklyn Reese, Kayla Shubert, Kayleigh Tuttle.

Boys golf: Blake Helms, Nathan Barkan, Tanner Helms, Zach Brown.

Girls golf: Brooke Patterson, Amelia Barton, Danijela Mieie, Elle Smith.

Boys tennis: Kyle Garner, Sam Carillo, Peter Andrew, Alec Tzeng, Blake Hammond, Dalton Riggs, Joey Kent.

Girls tennis: Brooke Beil, Olivia Taylor, Madeline Clarkson, Brynne Rutledge, Ellie Cameron, Becca Walker, Brooke McNeel.

MERIDIAN





Baseball: Mark Steward, Isiah Castillo, Garrett Baughman, Khyle Fannin, Austin Fehlman, Reece Clark, Jake Allen, Gbrendan Bundy, Adam Robbins, Dyson Price.

Softball: Jordyn Miller, Abbi Gagnon, Deb Overby, Reganne Rosen, Carson Irwin, Hallie Fondren, Breanne Cox.

Boys track: Preston Barber, Sage Bowen, Aidan Cluff, Jackson Foster, Caleb Hart, Matthew Montrose, Sam Packer, Marshall Rasmussen, Tanner Wilkinson, Caleb Woodland.

Girls track: Jordan Crawford, Olivia Demars, Brittney Hansen, Whitney Lords, Ashley McGary, Kaila Mederios, Adele Neukom, Kory Ramsey, Hannah Sikorski, Trista Temple, Lindy Wells.

Boys golf: RJ Beeson, Jaxson Campbell.

Girls golf: Taylor DeMasters.

Boys tennis: Noah Montrose, Braden Clark, Taison Wright, Kaden McCarney, Mekhi McCarney, Mayson Plaisted, Nick Hobson, Isaac Demars.

Girls tennis: Intty Anantachote, Eva Stave, Maggie Hobson, Paige Gray, Aubree Young, Kara Young, Kylie Correia, Tomie Moody-St. Claire, Wynter Michiels.

Mountain View second baseman Carson Smith converts a double play during the 5A state championship game as Capital’s Josh Berg slides in the second inning. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

MOUNTAIN VIEW





Baseball: Nathan Blatt, Jon Milner, Nate Lawson, Jacob Lewis, Charlie Tentinger, Cody Decker, Preston Papa, Carson Smith, Tommy Whiles, Brooks Rasmussen.

Softball: Karly Snooks, Oakleigh Kearby, Siolo Church, Emma Smith, Kalee Boots, Gracie Tentinger, Emily Alandt, Maddie Layman, Sophie Peralta, Shelby Ribordy.

Boys track: Zane Biason, Caleb Bryant, Riley Elwood, Connor Galgan, Magnus Hemingway, Alejandro Martinez, Ben Maupin, Corbin Meacham, Remington Merrell, Aser Mpoyi.

Girls track: Peyton Badger, Karlie Beumeler, Brynnli Bullen, Ashlyn Butterfield, Ashanti Byrd, Dalyce Davisson, Brooklynne Erickson, Sydney Evans, Morgan French, Lexy Halladay, Kortlyn Lowry, Amber Miller, Camryn Pritchard, Adelynn Rosin, Brooke Thueson, Lizza Wallace.

Boys golf: Hunter Eberhardt, Connor Mahoney.

Girls golf: Emily Burch, Brianne Glenn, Bailey Payne.

Boys tennis: Sam Jensen, Spencer Ord.

Girls tennis: Elizabeth Belau, Makenzie Cook, Brooke Dibelius, Sierra Gray, Megan Hastings, Hannah McNamee, Sariah Shaner.

Rocky Mountain’s boys track team takes a victory lap with the first-place 5A team trophy at the Idaho state track and field championships at Eagle High School on May 18. Katherine Jones kjones@idahostatesman.com

ROCKY MOUNTAIN





Baseball: Zach Anderson, Andy Evans, Kaden Hollow, Gabe Hughes, Jacob Hughes, Quinn McGuire, Russell Wartchow.

Softball: Sadie Bernard, Ella Gridley, Liz Marshall, Emma Shiflet, Gracie Smith, Ashley Swanson, Kaylan Walker.

Boys track: Jacob Aland, Landon Albert, Joshua Aydelotte, Nathan Berg, Ben Blythe, Aidan Burbank, Elias Everist, Tyler Froshiesar, Braden Heath, Cameron Jenkins, Joshua Johnson, Seth Kohler, Jayden Lunt, Dylan Palmer, Gavin Pollock, Zac Pollock, Michael Porizek, Spencer Price, Hunter Scoresby, Travis Starita, Tyler Thompson, Joey Tolman, Townsend Tripple, Trent Wigod, Jonathan Wind, Nicholas Wong.

Girls track: Marquelle Barfuss, Isabella Bates, Sydney Beutler, Naomi Boren, Meghan Carter, Amber Clintsman, Aubree Denker, Chloe Draney, Nicole Gieser, Mackenna Gleave, Cora Goeckeritz, Laura Heywood, Allison Horak, Emily Hunter, Ella Kees, Kinsey Langin, Sydney Massey, Paige Moon, Delaney Salisbury, Dena Shaffstall-Lassos, Sierra Violette, Marren Williams, Ashley Wind, Peyton Woodruff, Chloe Wright.

Boys golf: Cole Evarts, Payton Jenkins, Taylor Mortensen, Jake Slocum.

Girls golf: Morgan Fisher, Madison Gridley, Emma Jessen, Lauren Parish.

Boys tennis: Blake Butifofer, Hayden Borup, Carson Moore, Dylan Maude, Jake Tanner.

Girls tennis: Lilly Briscoe, Pamela Cassiano De La Fuente, Sarah Hill, Aeja Stevenson, Emma Villanueva, Sophie Sheffield, Julia Butikofer, Sarah Shepherd.

SKYVIEW





Baseball: Julian Masuca, Jake Hamilton, Wade Carpenter, Evan Harmon, Justin Villanueva.

Softball: Ella Svaty, Savannah Burkey, Caira Jensen, Erin Rockwood, Taylor Brewer, Marissa Naylor, Summer Makinster, Brianna Peterson.

Boys track: Wyatt Bowman, Clayton Franssen, Joseph Frey, Sean Gingerich, Daniel Graviet, Bradley Johnson, Mason Perrine, Antonio Reyes, Jordan Shuck, Clay Shumaker.

Girls track: Jorian Blacker, Alexa Bradley, Reese Case, Madelynn Fluetsch, Jayden Glaze, Mariah Gutierrez, Mara Kido, Ambree McLaughlin, Alicia Parsons, Hailey Patchett, Vittoria Reisoli-Matthieu, Lydia Renschler, Marisa Schlegel, Rachel Thuernagle, Camille Wood, Ashlynn Tampas.

Boys golf: Jack Cook, Tyler Van De Wetering, Camden Chandler, Slater Growth, Brenden Morriss.

Girls golf: Sadie Miller, Emma Miller, Hailey Bennett, Jirapapha Phongam, Olivia Taylor, Kristen Clements, Tea P’Pool.

Boys tennis: Camden Carter, Christopher Stanciu, Devin Slemmer, Ethan Hamilton, Jackson Freeman, Jason Hansen, Noah Peterson, Parker Bartlow.

Girls tennis: Kate Cowman, Lyndsey Cazier, Brianna Holady, Sydney Cazier, Anika Busz, Aslen Whitmore, Madison Bowers.

Timberline’s Caleb Stamper takes first place in the 5A boys 800 meter run at the Idaho state track and field championships at Eagle High School on Saturday, May 18, 2019. Katherine Jones kjones@idahostatesman.com

TIMBERLINE





Baseball: John Duffy, Colton Farnsworth, Bradley Funkhouser, Tyler Gomez, Logan Durk, Elijah Meldrim, Layton Wagner, Greyson Shafer, Maxwell Spielman, Harrison Michael, Dylan Pike, Jonah Hultberg, Garrett Miller, Logan Miller.

Softball: Faith Reed, Jessica Croghan, McKenna Zanelli, Naomi Childs, Rachel Thomas, Maryn McDaniel, Tenley Quesnell, Brynn Barber, Tara Dittman, Alyssa Johnson, Malia Smith, Audrey Wambolt, Camille Casch, Kellyanne Coleman.

Boys track: Nolan Bolt, Jackson Busch, Nicolas Caballero, Angel Carrera, Ethan Clemens, Christopher Cooper, Gideon Coprivnicar, Archer Cureton, Phillip Davis, Shane Dougherty, Graham Elder, Aidan Fite, Andrew Ford, Luke Garman, Ethan Goodwin, Jordan Gropp, Carson Hampton, Korbin Hansen, Corbin Hawkins, Drew Howell, Philip Hu, Case Hurst, Mathew Hwang, Anson Jones, Bennett Kalpakjian, Carson Kelly, Jihno Kim, Taylor Knipe, Theodore Knoll, Andrew Long, Ranay Majji, Ashton Marlatt, Kade McCall, Brandon Mcdonald, Logan McDougal, Micah Norton, Seiya Nozawa-Temchenko, Edison Ocampo Bravo, Thomas Ogden, Jacob Packwood, William Robison, Sebastian Salazar, Cole Severson, Joshua Simboli, Dylan Smith, Jacob Smith, Caleb Stamper, Charles Stands, Isaac Stevens, Daniel Swanstrom, Forrest Tomlin, Isaac Villalobos, Camden Webster, Logan Woodhouse, Carson Wright.

Girls track: Ella Apple, Keira Bolt, Isabella Brickner, Faith Calhoun, Kyla Cammack, Brooke Celani, Sara Compton, Challis Connally, Alexandra del Fierro, Isabella DeLeon, Sophia Delgado, Kate Derderian, Charlie Duff, Gloria Enga, Lauren Foster, Corinne Gerber, Brooke Gustafson, McKenna Harris, Sydney Hews, Keira Holder, Brooke Hower, Sarah Kuekemueck, Hailey Leach, Finley Lewis, Sydney Lowe, Alexis Manthie, Te’a Marta, Natalie Mattson, Megan McManus, Holly Mebane, Isabelle Michaels, Olivia Nelson, Elizabeth Oakley, Olivia Omas, Josie Phelps, Hattie Prater, Afton Rasco, Karsyn Roldan, Brooke Roldan, Anna Ronayne, Anastasia Russell, Madison Ryther, Kyra Schroder, Abby Stamper, Eliza Stevens, Audrey Taylor, Jordan Thomas, Lauren Thomas, Lydia Tolman, Anastazia Uwingeneye, Rebecca Wait, Amber Warren, Valentrina Zahiri.

Boys golf: Kai Gudapati, Sung Bin “Ben” Lim, Shan Lim, Kyeongseo “Kye” Nam, Ryan Orth, Jack Parker, Jacob Smith, Mac Webster.

Girls golf: Alexa “Lexi” Barnum, Sydney Catlin, Madelyn Cudworth, Anika Dunn, Alexandra Eaton, Lucia Hinarejos Suau, Madison Rix, Alexandra “Allie” Stevens.

Boys tennis: David Noot, Cody Brower, MacDonald Lowe, Daniel Duan, Harland Recla, Andrew Giacomazzi, Dawson Jack, Jason Derderian, Samuel Bridges, Nolan Stomp, Tanishq Khurana, Thomas Buxton, Andrew Koessler, Nathan Seibold, Andrew Scott, Emerson Eidam, James Liu.

Girls tennis: Sabrina Maier, Sammi Ma, Dori Kittleson, Jaden Provant, Lewsi Roek, Avery Hopkey, Alison Orth, McKenna Wegner, Minyu Ho, Sunny Gu, Jui-Yi “Victoria” Chiou, Nuha Akhtar, Lucy Coleman, Aurora Cramer, Hein Kim, Jolie Habersetzer, Cristina Ruiz Poveda Dominguez, Madison Thomas, Shanzay Ali, Heidi Hunter, Ashley Tran, Hailun “Helen” Wang, Natalya Besoushko, Sheha Sharma.

Bishop Kelly’s Aly Tekippe clears 10 feet six inches easily. She took first place with an 11-foot vault in the 4A girls pole vault at the Idaho state track and field championships at Eagle High School on Saturday, May 18, 2019. Katherine Jones kjones@idahostatesman.com

4A SIC

BISHOP KELLY





Baseball: Nick Anewalt, Grant Aramburu, Jack Burke, Ethan Buttars, Nick Domingo, Lucas Fritz, Tristan Ray, Dan Marlow, Bailey Cunningham, Josh Hagan, Peyton Rossi, Alex Reitcheck, Evan Vandenberg.

Softball: Darby Atkins, Claire Cunningham, Kassidy Taylor, Addison Ribordy, Kendal Sullivan, Anna Davidson, Laura Lockard, Jaylynn Stinson, Natalie Foster, Riley Jones, Leah Walborn.

Boys track: Nathan Avey, Conner Bawden, Seth Cram, Taylor McAlvain, Keegan Croteau, Derek Donnellan, Coleman Froehlke, Brett Flerchinger, Kepa Guerricabeitia, Baylor Harrison, Matt Heffner, Jay Horning, Jackson Huskey, Daniel Kim, Jackson Lightner, Tyler Mesaros, Nick Russell, Daniel Russell, Brian Mullin, Cormac Mullin, Isaiah Navarro, Garrett Rehberg, Tyler Stoker, Nick Wolter.

Girls track: Daisy Agamba, Sarah Anewalt, Monica Behrend, Rebecca Bodine, Sophia Cara, Molly Connor, Lauren Elwer, Sophia Cromwell, Cecilia Fitz, Molly Fuller, Isabella Keefe, Jacoba Luteyn, Charley Mason, Isabella Perez, Marilyn Perez, Taylor Crawford, Kelly Donnellan, Anna Ranieri, Annika Coffman, Amaia Van Tol, Mallory Knell, Alyson Tekippe, Paige Tekippe, Esperanza Lawson, Blair McGee, Tatum Seastrand, Victoria Sengelmann, Lillian Armuth, Anna Schmautz, Kelsi Ramakers, Jaiden Rodrigues, Mary Pratt, Olivia Johnson, Justice Walker.

Boys golf: Carson Curtis, Alec Dykas, Jeran Lofto, Drake Pera, Sky Burnett-Rocha.

Girls golf: Ava DeFranco, McKaylee Domecq, Mary Catherine Monahan.

Boys tennis: Gabe Clement, Sterling Schossberger, John Mulhern, Patrick Murdock, Lucas Elroy, Monty Jackson, Callum Henson, Noah Mesaros, Aidan Scanlon, Seamus Worsley.

Girls tennis: Leila Adkins, Miranda Austin, Olivia Austin, Kathryn Ryan, Evelyn Elwer, Grace Elwer, Gabrielle Souza, London Montalbano, Margaret Rice, Paige Tompkins, Katherine Wachtell.

CALDWELL





Baseball: Damien Perez.

Softball: Dakota Walls, Melicah Anderson, Leah Torres.

Boys track: Cruz Flores, Micah Raoelina, Cyress Wilson, Eddie Hernandez, Chase Burfeind.

Girls track: Jocelyn Bautista, Isabella Reyes, Kaydence Moore, Regan Volack, Haileigh Anderson, Belle Bower, Xiana Campos, Mariela Esquivel, Hannah Hunsperger, Madison Shields-McLeish.

Boys golf: Nathaniel Barber.

Boys tennis: Caleb Oesch, Robert Wraught, Anthony Ruiz.

Girls tennis: Sadie Oesch, Lydia Beardsley, Lina Zhu, Amia Stults, Dayna Buitron, Daisy Estrada, Myah Pena.

COLUMBIA





Baseball: Kyle Angerman, Ryan Thiel, Jayden Parker, Trevor Penrod, Anthony Jeffries.

Softball: Claire Campbell, Isamar Pasillas, Savannah Schrick, Teagan Foster.

Boys track: Allamar Alexander, Bailey Bringham, Seeran Chandler, Isaac Crace, Cade Flint, Preston Jones, Jake Bell, Dillon Thurgood, Lucas Zibella, Austin Collett, Jacob Cox, Logan Hammer, Jacob Bede, Chase Conley, Jake Gilbert, Trenton Johnson, Turner Simpson.

Girls track: Lauren Call, Hailey Hockett, Valinda Wright, Bailey Ashby, Kiah Beckle, Annika Chavez, Cassidy Eiband, Molly Simpson, Nicole Thorne, Makenna Vannucci, Sage Myers, Paige Davis, Annika Helgeson, Shaunacee Scott, Mia Nottingham.

Girls golf: Sam Wyne, Isabel Chopko.

Boys tennis: Caleb Markham.

Girls tennis: Bronte Preece, Makenna Andrews, Summer Townsend, Sarah Carson, Carlie Young, Grace Davis, Gracie Studer, Sanaly Nava.

Emmett freshman Landon Helms clears 15-foot 6 inches to set a new class record at the 4A pole vault in the Idaho state track and field championships at Eagle High School on Saturday, May 18, 2019. Katherine Jones kjones@idahostatesman.com

EMMETT





Baseball: Ryan Brinkerjoff, Charles Coe, Hunter Browne, Gage Larson.

Softball: Meliah Anchustegui, Haylee Jewkes, Courtney Marquez, Graycee Wilkerson, Kylie Yanzuk, Kamryn Alder.

Boys track: Ian Randall, Brody Rex, Gannon Roeper, Westyn Smith, Talen Thomas, Chase Warner, Turner Webb, Nathan Winegar, Beau Brown, Riley Buck, Frank Hahn, Kimball Helms, Landon Helms, Dakota Howell, Rylie Hunter, Jose Lara Ortega, Kenneth Lockett, Richard Massey, David Naragon, Robert Plaster.

Girls track: Stacy Bassett, Megan Church, Alysa Churchfield, Jessica Douglass, Hannah Hart, Fadela Hoashi, Anna Kauffma, Gemma LaVergne, Izabella Leiby, Kalyssa Montoya, Korinne Peterson, Kylie Vestal, Graycee Wilkerson.

Boys golf: Tyler Willis.

Boys tennis: Kade Garner, Paxton Gregory, Jake Johnson, Gabriel King.

Girls tennis: Samia Aguilar, Jaidin Alexander, Alejandra Alvizo Garduno, Porter Child, Kelly Crawford, Emma King, Goldie Mumford.

Kuna senior Cole Newman sprints to first after hitting a infield grounder during the first round of the 4A state tournament. Darin Oswald Darin Oswald

KUNA





Baseball: Kevin Brekke, Logan Bundy, Colton Croft, Zachary Holm, Kaeden Schutz.

Softball: Grace Berheim, Ashlyn Field, Morelia Haws, Bailey Howland-Clark, Morgan Jones, Aspynn Owsley, Brittney Potter, Taryn Vanderwiel.

Boys track: Kaden Carson, Justin Hagerman, Joshua Monaghan, Karl Richards, Russell Richardson, Benjamin Stewart.

Girls track: Jylian Bitner, Brooklyn Brekke, Natasja Davis, Brittney Fikes, Allison Frost, Alysse Hansen, Brianna Hettinga, Katelyn Hettinga, Autumn Kidd, Malia Lowe, Kayleigh Maloney, Megan McClure, Isabel McGregor, Amber Reilly, Olivia Strickland, Ariel Terriquez.

Boys golf: Skyler Cook, Julien Harrington, Jesse Hobson, Micah Randall.

Girls golf: Jill Donerkiel, Mikayla Macaluso.

Boys tennis: Benson Black, Jonathan Durrant, Grayson Kash, Chase Wasden, Jacob Williams, Zachary Williams.

Girls tennis: Brooklyn Ayers, Jenessa Ball, Hannah Calley, Abigail Hines, Caylee Johnson, Miaja Mills, Kierra Smith.

MIDDLETON





Baseball: Hayden Gibbs, Luke Martindale, Jake Vickhammer.

Softball: Kodie Ashby, Hannah Mikel, Madison Cowles, Hailey Okamura, Logann Walker, Jensyn Maughn, Grace Guerra, Abigale Cotterell, Sylvia Conley.

Boys track: Bryce Adams, Ray Aguilar-Gallup, Jaden Butler, Isaac Calhoun, Colton Heindel, Rick Mayhew, Josh Stewart, Dax Wyatt.

Girls track: Karlie Blue, Ashley Campbell, Sydney Clegg, Casidy Fried, Carlee Heindel, Sydney Hurst, Lyssa Kemble, Hailey Robinet, Adi Wyatt.

Girls golf: Marin Short, Davis Wagoner, Elizabeth Cole, Emalie Wood, Kat Wise.

Boys tennis: Travis Walker, Josh Larsen, Elijah Ellsworth, Christian Ganir, Payson Walker, Parker Hobbs, Adam Hymas.

Girls tennis: Brenna Murri, Morgan Leavitt, Adlee Bunker, Cailey Holm, Eliza Ganir, Braelen Lowell, Kaley Miller, AunaLee Walker, Holly Hanson, Alex Guiles, Rachel Larsen, Hannah Hobbs.

NAMPA





Baseball: Isaak Plew, Kawika DeForest, Mason Hale, Jonas Plew, Reggie Del Rio, Hunter Pike.

Softball: Alondra Pina, Alexis Tovar, Samantha Quantie, KaSandra Neff.

Boys track: Tomas Cary, Declin Ainsworth, Micah Erickson, Spencer Kipp, Sammy Martinez-Velazquez, Blake Nordstrom, Angel Velazquez, Alexander Ashley, Reynaldo Delagarza, Christian Palomo.

Girls track: Isabela Castaneda, Kira Chavez, Daniela Valdez, Cassandra Vasquez, Hadley Best, Sydney Buxton, Alyssa Davenport, Wolana Forsberg, Rylie Krahn, Hanna Seabaugh, Jaycee McDaniel.

Boys golf: Ryan Grove, Ryan Lerdall.

Girls golf: Piper Curry, Audrah Radford, Gabrielle Cleaver.

Boys tennis: Aaron Heiner, Porter Kindall, Jaren McLinn, Logan Riess, Alexander Alonzo.

Girls tennis: Brynn Heiner, Rilee Sitts, Abigail McLinn, Emma Truby, Lauren Anderson, Ashley Bradbeer.

RIDGEVUE





Baseball: Christian Martinez, Daniel Paz, Parker Summers.

Softball: Avery Chyoweth, Holly Cunningham, Makayla Killian, Reiss McIntyre, Maddie McKay, Macie Plischke, Jazmin Ramirez, Layla Rogers, Brenna Wilson.

Boys track: John Bataluna, Clayson Bonds, Logan Thomas, Parker Wade.

Girls track: Amberly Brice, Abby Clark, Hailey Smith, Grete Tanberg, Jacee Thomas, Lauren Van Lith, Ashlyn Warren, Emma Wilkes.

Boys golf: Alex Van, Matthew Hernandez, Jadon Law, Kobe Peterson.

Girls golf: Emily Elliott, Maya Elliott, Kelsey Elliott, Courtney Kearsley.

Boys tennis: Tommy Cheng, Bradley Curtis, Zane Gibbson, Carson Hanks, Kai Johnson, Traejen Kingston, Brevin Kingston, Bryce Pryor, Max Ruegner.

Girls tennis: Kalysta Call, Maddie Curtis, Faith King, Nujin Nelson, Emily Oliver, Amber Pryor, Erin Smith.

VALLIVUE





Baseball: Cooper Sutton, Stryder Childs, Lan Larison.

Softball: Megan Dugger, Lauren Garman, Lindsey Henderson, Avery Linder, Hattie Hruza, Hailey Sneddon, Gillian Venditti, Camden Zucker, Britney Henderson.

Boys track: Ryker Bull, Caleb Eardley, Wade Hammons, Christian Pearson, Cole Robbins, Seth Babbel, Carson Child, Brady Doser, Joseph Hart, Gordon Marlett, Jamar Gowen.

Girls track: Yazmine Ponce, Morgan Young, Kaylee Bullard, Rylee Erickson, Bayle Lupo, Isabella Meza, Lexi Sundquist, Taylin Yasinksi, Kaela Brown, Isabella Hawkley, Kiden Hunt, Savanna Martin, Mia Mendieta Williams, Kayla Tafoya, Brianna Villalobos, Olivia Williamson, Codi Child.

Girls golf: Alexa Jamison, Sidney Johnson, Grace Fish.

Boys tennis: Daniel Harris, Mason Harris, Zachery McLane, Aidan Webster, Jagger MEza, Jeff Payne.

Girls tennis: Abby Gregory, Kayli Harris, Grace Larson, Jessie Maimer, Rebecca Mecham, Lauren Nutting, Carli Ehlers, Anna Willcutts, Caroline Mechan.

2A WIC

COLE VALLEY CHRISTIAN





Baseball: Gabe Chamberlain, Matt Dwonch, Carter Fortin, David McKinnon, Nathan Wetzel.

Softball: Claire Boyette, Ashley Cotner, Sophia Silvester.

Track: Jackson Berreth, Evan Hagood, Anna Herman, Lydia Herman, Lexi Johnson, Garrett Kranz, Dawson Lee, Karina Olson, Brayden Paslay, Katie Piatt, Kyle Reche, Ethan Sage, Jackson Wherry, Bryce Wick, Joan Woods, Jordankaty Woods, Abbi Zent.

Golf: Luke Albro, Jiwoo Bok, Grace Singpraseuth, Garrett Smith, Tyler Smith.

MARSING





Softball: Ashley Loucks, Karla Salazar, Rike Schemikan.

Track: Sefora Arriaga, Caden Freeman, Anahi Moreno, Gabriela Rodriguez.

Golf: Laela Archer, Lexi Loucks, Reagan Stansell, Landon Villa.

MCCALL-DONNELLY





Softball: Megan Moser, Brooke Richardson, Natalie Sofaly, Gracie Warren, Mia Wyman.

Track: Sophia Clay, Rylie Deluna, Lauren Hansen, Nicholas Hardy, Ethan Hutcheson, Nicholas Gebhards, DJ Green, Kylie McClanahan, Ty McClanahan, Elisabeth McKnight, Margaret McManus, Maia McSherry, Benjamin Montague, Jaeda Moyer, Nathan Nelson, Kaden Pate, Cooper Stokes, Rachel Wright.

Golf: Anika Cramblet, Sinclair Solveig, Dillon Wilkinson

MELBA





Baseball: Dillon Bodily, Seth Dice, Caleb Storaci, Trace Stimpson.

Softball: Camille Bangerter, Annabelle Dickard, Kennedy Mickelson, Kelsie Montierth, Ashlie Shaffer.

Track: Telissa Christensen, Emma Clark, Kate Clark, Marissa Cole, Jordan Dayley, Dallin Forsgren, Laura Forsgren, Erika Hunter, Joshua Leavitt, Lacey Leavitt, Kayla McCoy, Lynae Richardson, Faith Svedin, Kortney Trappett.

NAMPA CHRISTIAN





Baseball: Aidan Bradshaw, Dane Bradshaw, Landon Cheney, Ranger Mouw, Matthew Tiersma.

Softball: Alyssa Alonzo, Katelynn Cabutti, Kailey Cagle, Sophie Daniels, Katherine Millar, Kendra Mullins, Kirsten VanderSchaaf.

Track: Dathan Anders, Shelby Anders, Ella de Jong, Simon de Jong, Keziah Glidden, Tanner Hill, Allie Howerzyl, Josiah Irwin, Olivia Irwin, Francesca Johnson, Kennedy Lacy, Joshua Lady, Allison Lolley, Megan Lolley, Holly Pearson, Grace Reeve, Kyra Rishell, Ryan Schober, Jacob Steele, Emme Taylor, Daniel Thompson, Avery Wiles, Justus Wiles, Liberty Wiles, Celia Vander Woude, Russell Vander Woude.

Golf: Gabriel Dennis, Cody Greentree, Emma Groen, Brianna Shervik, Kylie Stokes, Alexandra Tinsley.

NEW PLYMOUTH





Baseball: Ashton Hall.

Softball: Nicole Binggeli, Kara Ethington, Afton Hoch, Kendall Hoch, Taiylor Myers, Kerissa Rupp.

Track: Daina Aguas, Emma Arritola, Holly Arritola, Aunna Austin, Joel Campbell, Collin Christensen, Dallin Esplin, Regen Esplin, Matt Gehrke, Clint Hailey, Lokota Horal, Joseph Howell, Makayla Jacaway, Janika Lavender, Andrew Moscrip, Richard Odgers, Isaiah Sotutu, Kyla Warner, Nick Woods.

VISION CHARTER





Baseball: Joe Vega II, Dallin Vollmer.