All-conference boys soccer teams revealed. See who made the cut.

The full all-conference high school soccer teams for the 5A and 4A SIC. The 3A SRV does not select an all-conference team.

All teams are chosen by the league’s coaches. The Idaho Statesman publishes the final lists.

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Jack Goode, jr., M, Boise

Coach of the Year: Jayson Transtrum, Borah

FIRST TEAM

Mason Slaughter, sr., F, Timberline

Thomas Ryden, sr., F, Boise

Jonah Parsons, sr., F, Centennial

Sawyer Luthy, so., M, Boise

Nick Bisango, sr., M, Mountain View

Tyler Kramer, sr., M, Borah

Peter Palavos, so., M, Rocky Mountain

Jordan Sykes, jr., D, Skyview

Nick Liebich, jr., D, Boise

Marcos Vega, sr., Mountain View

Austin Frisk, sr., D, Eagle

Roark Looney, jr., GK, Centennial

SECOND TEAM

Rama Ramadhani, sr., F, Borah

Dalton Bateman, so., F, Rocky Mountain

Carlos Camacho, so., M, Borah

SeinMin Ley, sr., M, Centennial

C.J. Brewster, sr., M, Timberline

Braden Anderson, sr., M, Centennial

Brennan Gaffney, sr., M, Capital

Patrick Moes, sr., D, Capital

Brogan Doyle, sr., D, Rocky Mountain

Jared Sielaff, sr., D, Borah

Brandon Donat, sr., D, Borah

Evan Schulte, jr., D, Timberline

Eli Marler, sr., GK, Borah

HONORABLE MENTION

Ben Denton, jr., F, Eagle

Keegan Oyler, jr., F, Rocky Mountain

Caden Zierenberg, jr., F, Rocky Mountain

Jonny Camacho, so., M, Skyview

Ethan Vasillaros, jr., M, Meridian

Koyote Zimmerman, jr., M, Capital

Nate Bartlett, sr., M, Timberline

Cameron McDermott, sr., M, Skyview

Truman Hoggan, sr., M, Eagle

Aaron Serio, sr., M, Mountain View

Dino Dragonovic, sr., M, Centennial

Ian Woodley, sr., M, Boise

Jonah Johnson, sr., M, Meridian

Eric Gantt, sr., D, Meridian

Soren Taylor, so., D, Borah

Toby Caldara, jr., D, Boise

Christian Rainey, sr., D, Eagle

Braden Johnson, sr., D, Capital

Trey Cantrell, sr., D, Skyview

Luke Wallace, sr., D, Boise

Roger Price, sr., D, Centennial

Matt Morandi, sr., D, Mountain View

Drew Morris, sr., GK, Eagle

Nathan Kudera, fr., GK, Mountain View

Javi Bustamantes, sr., GK, Skyview

Caldwell junior Damian Arguello was voted the player of the year in the 4A SIC by the league’s coaches. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Damian Arguello, sr., M, Caldwell

Coach of the Year: Aristeo Alvizo, Emmett

FIRST TEAM

Lennyn “Kiko” Solis, sr., F, Emmett

Danny Torres, so., F, Caldwell

Tre Brewer, sr., F, Nampa

Archie Clark, sr., M, Ridgevue

Antonio Rossi, sr., M, Middleton

Nic Taugher, so., M, Bishop Kelly

Oscar Lara Sandoval, sr., M, Emmett

Raoul Barragan, jr., M, Vallivue

Dylan Manker, sr., M, Ridgevue

Jonathon Vasquez, sr., D, Caldwell

Kenton Ainsworth, sr., D, Nampa

Payton Childers, sr., D, Vallivue

Tristan McMahan, sr., GK, Nampa

SECOND TEAM

Colton Crawford, fr., F, Bishop Kelly

Antonio Velazquez, sr., F, Ridgevue

Juan Osuna, jr., F, Vallivue

Jackson Baker, sr., M, Kuna

Cristian Yeakley, sr., M, Caldwell

Adam Flores, sr., M, Vallivue \u0009

Declin Ainsworth, sr., M, Nampa

Ethan Schliep, sr., M, Nampa

Justin Baker, sr., D, Middleton

Andres Chavez, sr., D, Ridgevue

Liam Coyle, sr., D, Ridgevue

Canyon Morrow, GK, Ridgevue

HONORABLE MENTION

Jean Siwatwa, sr., F, Columbia

Jose Rodriguez, so., F, Columbia

Ricardo Trinidad-Flores, sr., F, Middleton

Cole Hernandez, fr., F, Ridgevue

Tyler Paige, sr., M, Nampa

Cameron Johnson, so., M, Middleton

Jacob Atkins, sr., M, Kuna

Baylor Eller, jr., M, Vallivue

Jose Lara, sr., M, Emmett

Eric Ayala, sr., M, Emmett

Dylan Lillywhite, so., M, Columbia

Jesus Gonzales, fr., M, Ridgevue

Ian Gottfredson, sr., M, Middleton

Coleman Boyd, so., D, Bishop Kelly

Alex Cruz, jr., D, Caldwell

Miguel Solorzano, jr., D, Columbia

Jason Alverado, jr., D, Emmett

Conner Heideman, jr., D, Emmett

Ryan Solis, jr., D, Emmett

Jorge Rivera, so., D, Emmett

Justin Jenkins, sr., D, Ridgevue

Ryan Solis, jr., GK, Emmett

Angel Venegas, sr., GK, Kuna

Isidro Bermudez, jr., GK, Vallivue

Bradyn Walker, sr., GK, Middleton