Talented and smart. Academic teams honor the Treasure Valley’s top student-athletes

Meridian’s Jason Mara gets a leg up on Lewiston’s Tristan Bremer in the 126-pound state 5A wrestling championship match Feb. 26 at the Ford Idaho Center in Nampa. doswald@idahostatesman.com

5A SIC

Varsity athletes must have a GPA of 3.5 or higher to qualify for the all-academic team. Lists are provided by area athletic directors.

BOISE

Boys basketball: Cory Cadwell, Whitt Miller, Caine Smith, Zach Owen, Luke Britt, Jude Porter, Jake Alan, Joseph Curtis, Jack Goode, Jack Payne, A.J. Michael, Cooper Howell.

Girls basketball: Allison Ross, Ella Nelson, Ava Oakland, Liz Duke-Moe, Emily Dyer, Lucy Powell, Elle Dingel.

Wrestling: Ben Miller, Fisher Hill, Owen Spring, Abigail Wechsler.

Cheer: Mia Bentley Malletta, Allison Gabelman, Grace Pitto, Karis Hoefer, Ryane Selvig, Audrey Smith.

Dance: Emmarie Cutler Lynch, Olivia Dhoore, Marianna Duncan, Kylee Erwin, Ella Fearnside, Kaiya Kearns, Nikita Scott, Alex Zimmerman, Mari Davytan.

BORAH

Boys basketball: Sal Jimenez, Luke Hoetker, Ryan Willoughby, Lance Anderson, Konrad Benner, Tanner Nett.

Girls basketball: Alyssa Kernin, Maddie Montoya, Ellie Kubena, Maggie Sawyer, Cora Johnson, Maddie Romberg.

Cheer: Autumn Constant, Brielle Barrus, Kailie Hutton, Katelyn Berry, Khloe Lewin, Kylee Madsen, Olivia Woodard.

Dance: Abigail Robison, Avery Rasmussen, Bailey Jones, Braylee Benger, Joshua Emara, Julia LeBoeuf, Lily Jenkins, Nancy Rubio, Naylissa Bradford, Sadie Fronk, Sophia Kramer, Sydney Blood.

CAPITAL

Boys basketball: Cake Ruesch, Maxim Clark, Tucker French, Titus Bailey.

Girls basketball: Keeli Branin, Alexie Johnson, Hannah Price, Emily Horner, Allie Laufenburger, Gracie Strickland, Charly Weber, Saioa Sarria.

Wrestling: Ben Orem, Jake Orem, Shai Murray, Collin Ferguson, Charley Hastriter.

Cheer: Mia Quinney, Shayla Tran.

Dance: Lexi Islas, Emaiya James-Plew, Zoey Janousek, Melissa Gormley.

CENTENNIAL

Boys basketball: Lukas Broadsword, Kyle Schabot, Cam Davis, Hayden Fletcher, Tyler Kearsley.

Girls basketball: Sophia Dahl, Grace Hardee, Zanna Miller, Annie Stinar, Kahree Horton, Abbie Denis, Julia Velasquez, Sydney Hardee, Broklin Champion, Hayley Hatzenbeller.

Wrestling: Joe Watson, Junior Flores, Josiah Wickard, Alex Crow, Jackson Waite, Dylan Danson, Brandon Magnus, Kobi Bui, Logan Taylor, Hyrum Blankenship.

Cheer: Ben Shappard, Bailee Harris, Sydney Tepper, Michelle Thueson, Callie Flemmer.

Dance: Alexa Christensen, Hailey Cook, Emma Downs, Mya Parr, Hannah Powers, Claire Shelton, Avalee Wood, Allison Baze, Madison Holyoak, Marlena Ader, Graci Huffman, Mya LaFevre, Eva Lowder, Emily Parr, Ananya Adhvaryu.

EAGLE

Boys basketball: Jaxen Chen, Gage Jones, Rafael Labrador, Isaac Deedon, Tristan Fleming, Gavin Van Alfen, Brayden White, Jacob Walker, Donovan Jones, Seth Galbraith.

Girls basketball: Sam Elitharp, Emily Rasmussen, Kylan Wallace, Sydney Beck, Paige Cofer, Mikaila Bowlden, Katelyn Walker, Ashley Peters, Lizzy Tommasini, Alex Stokoe.

Wrestling: Thomas Farmer, Tanner Spoklie, Wylie Stone, Jack Young, Tanner Frothinger, Zak Hiler, Hunter Ray, Kall Renner, Reece Woods, Liv Wieber, Riggin Stone.

Cheer: Ashtyn Seymour, Avery Hart, Alexandra Heiner, Jessica Brown, Kailey Butler, Elizabeth Freeman, Chloe Brown, Kaitlyn Rode, Paityn Madich, Tennyson White.

Dance: Lily Deigert, Kate Shipp, Brynn VanOrden, Ali Grant, Paige Hess, Capri Davis, Brecken Hardy, Camryn Lurie, Bess Moore, Jessica Rodina, Sicily Smith, Emorey Tabbutt, Madison Hughes.

KUNA

Boys basketball: John Evans, Gavin Gordon, Justin Hagerman, Cade Randall, Jacob Graves.

Girls basketball: Tasja Davis, Talia Jenkins, Cadence Mann, Ilee McClellin, Samantha Packwood, Malia Wilson.

Wrestling: Jackson Graves, Hunter Lowe, Zach James, Cael Palmer, Cole Currin, Zanny White.

Cheer: Kaylee Colt, Madison King, Lillian Massie, Katelyn Stedtfeld, Macie Mclean, Graci Mannlein, Abbigail McNearney.

Meridian’s Jason Mara gets a leg up on Lewiston’s Tristan Bremer in the 126-pound state 5A wrestling championship match Feb. 26 at the Ford Idaho Center in Nampa. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

MERIDIAN

Boys basketball: Eric Moulton, Ladu Kaden, Drayson Fisher, Davis Thacker, Brock Voegele, Ethan Pearce, Brody Rowbury, McKay Anderson, Jack Moulton, Colby Homer.

Girls basketball: Jaleesa Lawrence, Taylor Bonning, Josie Rowbury, Abby Kinnaman, Maddie Wing, Paige Watson, Lauren Sanor.

Wrestling: Kellen Kolka, Zac Kimes, Jason Mara, Cade White, Brigham Arnold, Isaiah Twait, Dallas Merritt, Hannah Dupay.

Cheer: Annie Barnes, Callie Bollinger, Tori Grady, Alyson Gravett, Parker Hartman, Roree Irish, Natalie Juarez, Kathryn Krumwiede, Sienna Martinez, Madelyn Medina, Maya Newsom, Carter Pettigrew, Hope Robbins, Phoenix Shakespeare, Alyssa Smith, Andreya Vazquez, Alexis Webb, Avynlea Peterson.

Dance: Ella Mitchell, Berkley Chatterton, Jessse Moody-St Clair, E’mya Morfin, Brynli Nelson, Alexa Norwood, Aradehl Ramage, Corina Thomas.

Mountain View’s D’Nia Williams dives to get control of the ball during last year’s 5A state tournament. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

MOUNTAIN VIEW

Boys basketball: Russel Bills, Drew Carter, Tyler Clayton, Blake Logsdon.

Girls basketball: Amelia Brunner, Sierra Grizzle, D’Nia Williams, Taylor Krasselt, Natalie Oyler, Micaiah Thornton, Marlee Hamilton.

Wrestling: Aiden McGinnis, Kelton Richmond, Harrison Roberts, Davin Van Den Akker, Adrian Wess.

Cheer: Riley Haley, Jaslyn Renae, Brylee Jarvis, Emersyn Kron, Jaleigh Richmond, Monet Valdez.

Dance: Trinity Baird, Jenna Carpenter, Riley Farris, Hailey Guray, Brinley Larsen, Julia Loudon, Mia Mayes, Mollie Pisterzi, Emma Rovig, Gabrielle Smith, Kira Stoneberg, Mayah Shadley.

ROCKY MOUNTAIN

Boys basketball: Jaden Hansen, Blake Munk, Kobe Warr, CJ (Chad) Jacobsen, Cam Williams, Spencer Moorhouse, Tegan Sweaney.

Girls basketball: Madison Anderson, Abbey Brooks, Bailey Brooks, Ellie Lee, Cianna Legaspi, Marli Reed, Sydney Tannaci, Chloe Wright.

Wrestling: Chase Jensen, Cael Bullock, Luke Jensen, Brody Swearhart, Asher Anderson, Issac Shelton, Tyler Wells, Justin Kozlowski.

Cheer: Sheadon Albert, Kodi Becker, Ellie Buhler, Olivia Buhler, Skylar Cox, Emma DeBry, Emily Frasure, Cleary Griggs, Lindsey Hammons, Emme Hilbig, Halle Hucks, Rebekah Prestwich, Natalie Robbins, Kaisley Summers, Savanna Wills.

Dance: Kloe Almanza, Marley Edwards, Macie Elliott, Kiana Phonasa, Emma Roy, Hallie Schrum, Addi Chandler, Anica Churchich, Lily Gerratt, Courtney Ledwich, Isabel Schenk, Xin Kalel Tan, Milan Duncan, Lily Harris, Perri Kesl, Morgen McInnes, Gabrielle Morales, Christa Rice, Tennessee Tripple, Jaylee Fuhrman, Leslie Johnson.

SKYVIEW

Boys basketball: Camden Young, Daniel Graviet, Charles Judy, Jose Bulanon, Sean Murphy, Max Cutforth.

Girls basketball: Breanna Cahoon, Olivia Taylor, Hallee Schelhaas, Andi Wolf, Alex Barrass, Taylor Hughes, Alivia Tindall, Jayden Glaze, Marisa Schlegel.

Wrestling: Jacob Wadsworth, Cole Bailey, Timothy Hebdon.

Cheer: Taylor Adolfson, Alma Azocar Agurto, Kaiya Green, Brooklyn Hampton, Jordyn Horak, Selma Pajazetovic, Ashlee Parra, Susanna Potter, Isabelle Zahara.

Dance: Natalie Aldous, Jade Baxter, Susannah Christensen, Claire Dines, Kaitlyn Howard, Elle Mecham, Claire Passey, Maddi Salisbury, Lydia Shafer, Terin Slemmer, Bridgette Taylor, Emma Thiel, Ashtyn Vail, Emily Whipple, McKenna Whipple.

Timberline’s Audrey Taylor shoots over the Mountain View’s defense in the 5A state tournament. Steve Conner Steve Conner

TIMBERLINE

Boys basketball: Tyler Gomez, Parker Gropp, Alex LaBeau, Cooper Lumsden, Flynn Davis, Blake Kiesau, Ryan Raad, Wade Zenner, Jacob Anderson, Stephen Henstrom, Jachin Mertes.

Girls basketball: Allison Price, Maryn McDaniel, Piper Davis, Emma Heninger, Sophia Glancey, Audrey Taylor, London Carter, Aly Cox, Kailey Huegerich, Lauren McCall.

Wrestling: Parker Romero, Erik Lunn, Samantha del Fierro, Alexandra del Fierro, Mason Smith, Xiaojun Wang.

Cheer: Kyleigh Cameron, Jillienne Miller, Hannah Craig, Mattison Warren, Savannah Albertson, Amiah Heath, Kelsey Stomp, Audrey Derner, Katelyn Kopel, Sophia Rabbanian.

Dance: Alyssa Ball, Lillian Colbert, Chanel Jackson, Summer Luck, Meredith Alexander, Addison Davis, Claire Bottom, Sofia Minich, Surabhi Kashikar, Kiya Dean, Jaylyn Jackson, Riley Robenstein, Jasmine Smith, Sidney Snider.

Middleton forward Michael Day blocks a shot by Preston’s Rhett Larson during the 4A state championship game March 6. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

4A SIC header2

BISHOP KELLY

Boys basketball: Gage Alves, Leighton Blythe, Peter Behrend, Keegan Croteau, Jack Dennis, Cal Henson, Aidan McGarvin, Jack Grubb, Tommy Hunter, Aiden McCarthy, Mason Rossi, Thomas Warnecke, Henry Lodge, Blake Hawthorne.

Girls basketball: Alicia Chatterton, Adeline Hiler, Claire Little, Kaelen Lightner, Olivia Jolley, Mallory Knell, Logan McCarthy, Molly Murrin, Anna Schmautz, Caroline Knothe, Robyn Flowers.

Wrestling: Chris Martino, Derek Doiron, Luke Hampton, Michael Draper, Patrick Jess, Zach Stone, Nolan Robinson, Connor Kelsch, Ben Boroff, Manuel Valdez, Crew Nelson, Steven Rivas, Hadley Smith.

Cheer: Ana De Anda, Kate Baker, Danielle Baughman, Leah Beeles, Juniper Bishop, Alli Blythe, Avery Brandenburgh, Maren Gevova, Isabel Kesling, Rin Komma, Jane Teuber, Haley Ossmann, Lauren Reid, Keira Reyes, Talia Reynolds, Francesca Shepherd, Madison Swikert.

Dance: Alyson Chou, Justine Lam, Elizabeth Montgomery, Catherine McGonegle, Alex Duran, Kalyca Erwin.

CALDWELL

Boys basketball: Micah Raolina.

Girls basketball: Amaya DeLaCruz, Kianna Thomas, Kaydence Moore.

Wrestling: Dominic Alcantara, Hunter Bidiman, Justin Freeman, Marissa Jimenez.

Cheer: Virahy Bautista, Samantha LePiane, Shyanne Good.

COLUMBIA

Boys basketball: Jack Keller, Elijah Reese, Connor Burfeind, Luke Keller, Trey Weaver.

Girls basketball: Kaylee Fone, Kennedy Flint, Sage Meyers, Grace Davis, Sierra Stephens, Abigail Cox, Maggie Mills, Mylie Mills.

Wrestling: Andrew Choate, Nakoa Fourett, Brookes Davis, Nico Rodriguez, Patrick Geier, Jonnie McQueen.

Cheer: Jetta Morrison, Rocco Magnelli, Mya Stokes.

Dance: Alexa Lybbert, Melody Bradley, Brooklyn Fischer, Campbell Kirkman, Sammy Wyne, Isabel Chopko, Macie Stokes.

EMMETT

Boys basketball: Benjamin Hines, Harrison Mumford, Caseyn Pearson, Spencer Young.

Girls basketball: Madison Blackham, Jazmine Jenkins, Haylee Jewkes, Gwendolyn King, Trinity Sammons.

Wrestling: Carson Alder, Dawson Conklin, Layne Dalton-Feasel, Darien Smith.

Cheer: Maci Stephens.

MIDDLETON

Boys basketball: Tate Johansen, Michael Day, Marshal Short, Owen Graviet, Tyler Medaris, Merit Foote, Taede Stucki.

Girls basketball: Jensyn Maughan, Casidy Fried, Payton Hymas, Annie Gibbens, Karlie Blue, Kate Wilson, Macy McPherson.

Wrestling: Dylan Johnson, Brody Kemble, Jacob Blanford, Will Wise.

Cheer: Alexa Leavitt, Markie Ebbers, Miranda Crane, Ryann Moore, Kenna Summers, Maycielyn Bill, Makenna Porter, Katelyn Sullenger, Elizabeth Drake, Melody Flores.

Dance: Kadi Critchfield, Jalyn Simpson, Keely Thompson, Brisa Nelson, Ashley Sloan, Kayla Zuacato.

NAMPA

Boys basketball: Adam Davenport, Gabriel Navarro, Jaden Blacker, Thaddeaus Sandidge, Joseph Wallace.

Girls basketball: Angelina Yzquierdo, Atira Moore, Rykelle Sandidge, Bethany Knight, Audrah Radford, Piper Curry, Avery Trent.

Wrestling: Carson Exferd, Payton Gunter, Ethan Kincheloe, Dedrick Navarro.

Cheer: Kora Valenquela, Olivia Wells, Mariah Butler, Marjorie Dardon, Savanna Harmon, Shelbi Harmon, Adalynn Pledger, Elyssa Plew, Alejandra Pina.

Dance: Cassidy Dunn, Jade McDaniel, Sydney Brooks, Natalie Buxton, Reagan Hendricks, Sienna Montgomery.

RIDGEVUE

Boys basketball: Brady Adams, Jayden Reinhart, Isaac Mercer.

Girls basketball: Abby Ames, Natalie Barclay, Avalynn Creaser, Jacee Thomas, Sara Campbell, Jasmine Kachur, Jacotah Thomas.

Wrestling: Treyson Hoagland, Porter Gurney, Bryce Pryor, Roberto Corona, Treygen Morin.

Cheer: Abby Reynolds, Nikki Vo, Caroline Alderson, Anabelle Milton.

Dance: Erica Chandler, Abby Faille, Paige Nihart, Oceane Parmantier, Grace McIntosh, Raegan Bastian, Macee Keisel.

VALLIVUE

Boys basketball: Gavin Weisweaver, Jayden Bergquist, Hunter Cook, Casey Cope, Jacob Martinez, Jace Martinez.

Girls basketball: Angey Hernandez, Kaya Mitchell, Brianna Villalobos, Zaida Ambriz, Codi Child, Olivia Hale, Daisha Kiester, Skylie Stump, Jaimee Cagle, Alondra Osuna.

Wrestling: Finnian McAuliffe, Cameron Strothman.

Cheer: Kae’la Brown, Elizabeth Hooker, Calihan Waller, Taylor Culbertson, Mataia Fausett, Elena Garcia.

Dance: Zodia Creek, Mataia Fausett, Sage Rambo, Hannah Richman, Brooke Bourdon, Suzanne Stitzel.

Ambrose senior Johnny Sugarman drives on St. Maries’ Coleman Ross in the 2A boys state basketball championship March 6 at the Ford Idaho Center in Nampa. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

2A WIC header3

Varsity athletes must have a GPA of 3.75 or higher to qualify for the academic team. Lists and spellings are provided by area athletic directors.

AMBROSE

Boys basketball: Wyatt Barbour, Bradley Hansell, Eli Sugerman, Johnny Sugarman.

Girls basketball: Julia Buckley, Krystin Collingwood, Faith Endebrock, Emma Ford, Cate Perrigo, Candace Mabry, Inara Ries.

COMPASS CHARTER

Boys basketball: Luke Birkinbine, Logan Clark, Max Myers, Pavel Muzafarov, Ethan Shaw, Thomas Shrader, Parker Williams

COLE VALLEY CHRISTIAN

Boys basketball: Jackson Berreth, Carter Fortin, Hunter Gill, JD Jordan, Toby Kingery, Samuel Roberts, Garrett Smith.

Girls basketball: Julee Caven, Mackenzie Romine, Natalie Wetzel, Samantha Wind.

MARSING

Girls Basketball: Mila Astorquia, Emily Vanosdall.

Cheer: Dakota Krausch, Karla Salazar.

Melba guard Hallie Arnold intercepts a Bear Lake pass in the 2A girls basketball state championship Feb. 20 at the Ford Idaho Center in Nampa. Darin Oswald doswald@idahostatesman.com

MELBA

Boys basketball: Joshua Leavitt, Trace Stimpson, Braden Volkers.

Girls basketball: Hallie Arnold, Telissa Christensen, Kate Clark, Kendall Clark, Brooklyn Dayley, Laura Forsgren, Erika Hunter, Lacey Leavitt, Faith Svedin, Keylee Wilson.

Wrestling: Cody Dickard, Jaycie Hackler, McKoy Richardson, Grant Svedin, Joshua Waite.

Cheer: Emmary Astle, Brittany Erickson, Jaycee L’Heureux, Emma Olsen, Kali Williams, Gabrielle Young.

NAMPA CHRISTIAN

Boys basketball: Dane Bradshaw, Landon Cheney, Simon de Jong, Ryan Schober, Brendon Smith.

Girls basketball: Halle Burch, Johanna de Jong, Eden Dunstan, Allie Howerzyl, Olivia Irwin, Ally McDaniel, Paiton Mills, Grace Reeve, Kyra Rishell, Celia Vander Woude, Liberty Wiles.

Wrestling: Sean Barton, Christian Langdon.

NEW PLYMOUTH

Boys basketball: Casey Arritola, Benjamin Butler, Joseph Butler, Landon Christensen, Clint Hailey, Preston Gibbons, Colton Hinson, Ashton Hall, Alex Porter, Ryan Posey, Nolan Vantrease.

Girls basketball: Emma Austin, De Ci Aye, Desiree Barron, Nicole Binggeli, Sarah Binggeli, Halle Boren, Lindsey Brownell, Alyssa Christensen, Gianna Cox, Amaia Mendive, Sienna Ridgeway, Abigail Robinson, Karissa Rupp.

Wrestling: Joel Campbell, Dallan Esplin.

Dance: Austyn Jones, Brittany Newman, Traci Rouse.

VISION CHARTER

Boys basketball: Nick Edgett, Dylan Hampton, RJ Harrold, Jaden Hunter, Ryan McKay, Eli Stoops.

Girls basketball: Rylee Baird, Kassidy Delano, Daphne DeWitt, Seanna McDougall, Arilyn Phillips, Brooklyn Wood.