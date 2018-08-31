2018 Idaho Wine Competition winners

Here are the winners of the 2018 Idaho Wine Competition:
Best of show, best white wine
Lost West Winery 2017 Riesling, Snake River Valley $14.95
Best red wine
Telaya Wine Co. 2016 Turas Red Blend, Snake River Valley $32.00
Best rosé
Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner Rosé, Washington $19.00
Best sweet wine/double gold medal
Fujishin Family Cellars 2017 Late Harvest Riesling, Snake River Valley $19.95
Best sparkling wine
Coiled Wines 2016 Rizza, Snake River Valley $28.00
Best of class/gold medal
Bitner Vineyards 2015 Erletxe Tempranillo , Snake River Valley $32.99
Cinder Wines 2016 Syrah, Snake River Valley $30.00
Clearwater Canyon Cellars 2016 Renaissance Red, Lewis-Clark Valley $23.00
Huston Vineyards 2015 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $32.00
Double gold medal
Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner White, Washington $16.00
Gold medal
Bitner Vineyards 2017 Dry Riesling, Snake River Valley $16.99
Camas Prairie Winery NV Raspberry Mead, Idaho $14.00
Cinder Wines 2017 Dry Viognier, Washington $23.00
Clearwater Canyon Cellars 2017 Crawford Vineyard Albariño, Yakima Valley $22.00
Coiled Wines 2016 Black Mamba Red Wine, Snake River Valley $30.00
Coiled Wines 2016 Sidewinder Syrah, Snake River Valley $28.00
Coiled Wines 2016 Translations RED, Walla Walla Valley $24.00
Cold Springs Winery 2016 Tempranillo, Snake River Valley $30.00
Hat Ranch Winery 2015 Hat Trick Red, Snake River Valley $26.95
Hells Canyon Winery 2014 Estate Lava/100 Black, Snake River Valley $58.00
Huston Vineyards 2015 Merlot, Snake River Valley $27.00
Huston Vineyards 2015 Petite Sirah 50% Cabernet Sauvignon 50%, Snake River Valley $44.00
Huston Vineyards 2016 Malbec, Snake River Valley $29.00
Indian Creek Winery 2016 Merlot, Snake River Valley $20.00
Indian Creek Winery 2016 Reserve Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $32.00
Indian Creek Winery 2016 Reserve Monastrell, Snake River Valley $26.00
Indian Creek Winery 2016 Sangiovese, Snake River Valley $26.00
Indian Creek Winery 2016 Star Garnet Red Blend, Snake River Valley $15.00
Koenig Vineyards 2014 Riesling Ice Wine, Snake River Valley $25.00
Koenig Vineyards 2017 Riesling, Snake River Valley $12.00
Lindsay Creek Vineyards 2017 Sauvignon Blanc, Washington $15.00
Par Terre Winery 2017 Rosé of Syrah, Washington $18.00
Scoria Vineyards 2016 Petit Verdot, Snake River Valley $28.00
Telaya Wine Co. 2016 Cabernet Sauvignon, Red Mountain $40.00
Williamson Vineyards 2014 Reserve Petite Sirah, Snake River Valley $35.00
Williamson Vineyards 2014 Syrah, Snake River Valley $28.00
Silver medal
Bitner Vineyards 2013 Mi Terra Reserve Red Wine, Snake River Valley $75.00
Bitner Vineyards 2013 Terrosa Red Wine, Snake River Valley $28.99
Cinder Wines 2016 Tempranillo, Snake River Valley $30.00
Cinder Wines 2016 Valentina Cabernet Sauvignon-Merlot-Malbec, Snake River Valley $30.00
Cinder Wines 2017 Chardonnay, Snake River Valley $23.00
Cinder Wines 2017 Dry Rosé, Washington (Columbia Valley) $23.00
Clearwater Canyon Cellars 2015 Coco’s Reserve Malbec, Washington $38.00
Clearwater Canyon Cellars 2015 Louis Delsol Cabernet Sauvignon, Lewis-Clark Valley $32.00
Clearwater Canyon Cellars 2015 Umiker Vineyard Estate Syrah, Lewis-Clark Valley $28.00
Clearwater Canyon Cellars 2016 Carmenère, Horse Heaven Hills $32.00
Clearwater Canyon Cellars 2016 Merlot, Lewis-Clark Valley $25.00
Clearwater Canyon Cellars 2016 Verhey Vineyard Malbec, Washington $28.00
Clearwater Canyon Cellars 2017 Lochsa Chardonnay, Lewis-Clark Valley $15.00
Clearwater Canyon Cellars 2017 Lolo White Wine, Lewis-Clark Valley $18.00
Coiled Wines 2016 Chablis, Snake River Valley $19.00
Coiled Wines 2017 Evergreen Vineyard Dry Riesling, Washington $19.00
Cold Springs Winery 2016 astr/ology Merlot, Snake River Valley $25.00
Cold Springs Winery 2016 carp/olgy Syrah, Snake River Valley $25.00
Cold Springs Winery 2016 chron/ology Merlot 38% Syrah 22% Cabernet Sauvignon 40%0, Snake River Valley $30.00
Frenchman’s Gulch 2014 Ketchum Cuvée Red Wine, Washington $19.00
Fujishin Family Cellars 2015 Amatino Red Wine, Snake River Valley $26.95
Fujishin Family Cellars 2016 Chardonnay, Snake River Valley $14.95
Hat Ranch Winery 2015 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $26.00
Hat Ranch Winery 2015 Petit Verdot, Snake River Valley $29.95
Hat Ranch Winery 2017 Dry Rosé, Snake River Valley $16.95
Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner Red, Snake River Valley $18.00
Indian Creek Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $20.00
Indian Creek Winery 2016 Gild the Dahlia Reserve Petit Verdot, Snake River Valley $30.00
Indian Creek Winery 2016 My Best Friend Malbec, Snake River Valley $24.00
Indian Creek Winery 2016 Touriga Naçional, Snake River Valley $30.00
Indian Creek Winery 2017 Dry Rosé, Snake River Valley $16.00
Indian Creek Winery 2017 White Iris Sweet Gewürztraminer, Snake River Valley $18.00
Jovinea Cellars 2016 Mel’s Victory Red, Walla Walla Valley & Columbia Valley $24.00
Koenig Vineyards 2015 Cabernet Sauvignon-Syrah, Snake River Valley $28.00
Krauser & Schnerr Family Cellars 2017 Laissez Faire Red Wine, Washington $18.00
Krauser & Schnerr Family Cellars 2017 Laissez Faire Sauvignon Blanc, Washington $18.00
Lindsay Creek Vineyards 2014 Cabernet Franc, Washington $36.00
Lindsay Creek Vineyards 2014 Merlot, Washington $22.00
Lindsay Creek Vineyards 2014 Mourvèdre, Washington $24.00
Lindsay Creek Vineyards 2014 Petite Sirah, Washington $28.00
Lindsay Creek Vineyards 2015 Tempranillo, Washington $24.00
Lindsay Creek Vineyards 2017 Riesling, Washington $15.00
Parma Ridge Winery 2016 Dry Rosé of Merlot, Snake River Valley $16.95
Parma Ridge Winery 2016 Joshua Storm Red Wine, Snake River Valley $32.00
Parma Ridge Winery 2016 Parma Ridge Vineyards Estate Viognier, Snake River Valley $16.50
Parma Ridge Winery 2016 Parma Ridge Vineyards Merlot, Snake River Valley $28.00
Parma Ridge Winery 2016 Storm Red, American $35.00
Pend d’Oreille Winery 2016 Cabernet Franc, Columbia Valley $22.00
Pend d’Oreille Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Columbia Valley $22.00
Pend d’Oreille Winery 2016 Merlot, Washington $22.00
Sawtooth Estate Winery 2016 Classic Fly Series G.S.M. Red Wine, Snake River Valley $35.00
Sawtooth Estate Winery 2017 Classic Fly Series Sauvignon Blanc, Snake River Valley $20.00
Snake River Winery 2014 Arena Valley Vineyard Late Harvest Riesling, Snake River Valley $16.00
Snake River Winery 2016 Arena Valley Vineyard Malbec, Snake River Valley $19.00
Snake River Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $16.00
Split Rail Winery 2014 The Bearded Quixote Tempranillo, Snake River Valley $29.00
Split Rail Winery 2015 The Laser Fox Cinsault, Snake River Valley $25.00
Split Rail Winery 2017 Exploding Mirror Marsanne, Columbia Valley $21.00
Ste. Chapelle Winery 2016 Open Air Red Blend, Snake River Valley $22.00
Ste. Chapelle Winery 2016 Panoramic Idaho Malbec, Snake River Valley $27.00
Ste. Chapelle Winery 2016 Panoramic Idaho Syrah, Snake River Valley $25.00
Two Bad Labs Vineyard 2017 Dry Riesling, Lewis-Clark Valley $15.00
Vale Wine Co. 2016 Syrah, Snake River Valley $27.00
Veer Wine Project 2016 Mataro, Red Mountain $30.00
Veer Wine Project 2017 Soigné, Red Mountain $20.00
Vine 46 2007 Sauvignon Blanc, Washington $16.00
Vine 46 2015 Cabernet Sauvignon, Washington $32.00
Vizcaya Winery 2013 Tempranillo, Snake River Valley $29.00
Vizcaya Winery 2014 Malbec, Snake River Valley $27.00
Vizcaya Winery 2014 Windy Ridge Red, Snake River Valley $28.00
Williamson Vineyards 2017 Chardonnay, Snake River Valley $16.00
Bronze medal
3100 Cellars 2015 Runoff Rosé, Snake River Valley $36.00
Camas Prairie Winery NV Huckleberry Mead, Idaho $15.00
Camas Prairie Winery NV Palouse Gold Mead Wine, Idaho $14.00
Cold Springs Winery 2016 Ge/ology Pinot Noir, Snake River Valley $25.00
Fujishin Family Cellars 2015 Tempranillo, Snake River Valley $24.95
Holesinsky Vineyard and Winery 2017 Della’s Ghost Riesling, Snake River Valley $12.00
Holesinsky Vineyard and Winery 2017 Unicorn Rosé of Syrah, Snake River Valley $12.00
Holesinsky Vineyard and Winery NV IdaPeach Peach Sangria, Snake River Valley $12.50
Indian Creek Winery 2017 Reserve Chardonnay, Snake River Valley $24.00
Koenig Vineyards 2016 Estate Merlot, Snake River Valley $28.00
Koenig Vineyards 2016 Scoria Vineyard Malbec, Snake River Valley $30.00
Lindsay Creek Vineyards 2016 Chardonnay, Washington $18.00
Par Terre Winery 2016 Merlot, Snake River Valley $24.00
Par Terre Winery 2017 Sèmillon, Washington $18.00
Parma Ridge Winery NV Quattro White Wine, Snake River Valley $17.95
Scoria Vineyards 2016 Malbec, Snake River Valley $32.00
Spiral Rock Vineyard 2017 Riesling, Lewis-Clark Valley $18.00
Sweetbriar Vineyard & Winery 2014 Rattlesnake Red Red Wine, Idaho $22.00
Vine 46 2015 Petit Verdot, Washington $38.00
Williamson Vineyards 2014 Sangiovese, Snake River Valley $18.00
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