Greg Koenig was the winemaker behind seven gold medals at the 2018 Idaho Wine Competition. He produces wine for his Koenig Vineyards brand, Bitner Vineyards, Scoria Vineyards, Williamson Vineyards and 3 Horse Ranch Vineyards.
Greg Koenig was the winemaker behind seven gold medals at the 2018 Idaho Wine Competition. He produces wine for his Koenig Vineyards brand, Bitner Vineyards, Scoria Vineyards, Williamson Vineyards and 3 Horse Ranch Vineyards. Photo by Eric Degerman Great Northwest Wine
Greg Koenig was the winemaker behind seven gold medals at the 2018 Idaho Wine Competition. He produces wine for his Koenig Vineyards brand, Bitner Vineyards, Scoria Vineyards, Williamson Vineyards and 3 Horse Ranch Vineyards. Photo by Eric Degerman Great Northwest Wine

Food & Drink

2018 Idaho Wine Competition winners

By Eric Degerman

Great Northwest Wine

August 31, 2018 02:30 PM

Here are the winners of the 2018 Idaho Wine Competition:

Best of show, best white wine

Lost West Winery 2017 Riesling, Snake River Valley $14.95





Best red wine

Telaya Wine Co. 2016 Turas Red Blend, Snake River Valley $32.00





Best rosé

Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner Rosé, Washington $19.00





Best sweet wine/double gold medal

Fujishin Family Cellars 2017 Late Harvest Riesling, Snake River Valley $19.95





Best sparkling wine

Coiled Wines 2016 Rizza, Snake River Valley $28.00





Best of class/gold medal

Bitner Vineyards 2015 Erletxe Tempranillo , Snake River Valley $32.99



Cinder Wines 2016 Syrah, Snake River Valley $30.00



Clearwater Canyon Cellars 2016 Renaissance Red, Lewis-Clark Valley $23.00



Huston Vineyards 2015 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $32.00





Double gold medal

Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner White, Washington $16.00





Gold medal

Bitner Vineyards 2017 Dry Riesling, Snake River Valley $16.99



Camas Prairie Winery NV Raspberry Mead, Idaho $14.00



Cinder Wines 2017 Dry Viognier, Washington $23.00

Clearwater Canyon Cellars 2017 Crawford Vineyard Albariño, Yakima Valley $22.00



Coiled Wines 2016 Black Mamba Red Wine, Snake River Valley $30.00



Coiled Wines 2016 Sidewinder Syrah, Snake River Valley $28.00



Coiled Wines 2016 Translations RED, Walla Walla Valley $24.00



Cold Springs Winery 2016 Tempranillo, Snake River Valley $30.00



Hat Ranch Winery 2015 Hat Trick Red, Snake River Valley $26.95



Hells Canyon Winery 2014 Estate Lava/100 Black, Snake River Valley $58.00



Huston Vineyards 2015 Merlot, Snake River Valley $27.00



Huston Vineyards 2015 Petite Sirah 50% Cabernet Sauvignon 50%, Snake River Valley $44.00



Huston Vineyards 2016 Malbec, Snake River Valley $29.00



Indian Creek Winery 2016 Merlot, Snake River Valley $20.00



Indian Creek Winery 2016 Reserve Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $32.00



Indian Creek Winery 2016 Reserve Monastrell, Snake River Valley $26.00



Indian Creek Winery 2016 Sangiovese, Snake River Valley $26.00



Indian Creek Winery 2016 Star Garnet Red Blend, Snake River Valley $15.00



Koenig Vineyards 2014 Riesling Ice Wine, Snake River Valley $25.00



Koenig Vineyards 2017 Riesling, Snake River Valley $12.00



Lindsay Creek Vineyards 2017 Sauvignon Blanc, Washington $15.00



Par Terre Winery 2017 Rosé of Syrah, Washington $18.00



Scoria Vineyards 2016 Petit Verdot, Snake River Valley $28.00



Telaya Wine Co. 2016 Cabernet Sauvignon, Red Mountain $40.00



Williamson Vineyards 2014 Reserve Petite Sirah, Snake River Valley $35.00



Williamson Vineyards 2014 Syrah, Snake River Valley $28.00



Silver medal

Bitner Vineyards 2013 Mi Terra Reserve Red Wine, Snake River Valley $75.00

Bitner Vineyards 2013 Terrosa Red Wine, Snake River Valley $28.99

Cinder Wines 2016 Tempranillo, Snake River Valley $30.00

Cinder Wines 2016 Valentina Cabernet Sauvignon-Merlot-Malbec, Snake River Valley $30.00

Cinder Wines 2017 Chardonnay, Snake River Valley $23.00

Cinder Wines 2017 Dry Rosé, Washington (Columbia Valley) $23.00

Clearwater Canyon Cellars 2015 Coco’s Reserve Malbec, Washington $38.00

Clearwater Canyon Cellars 2015 Louis Delsol Cabernet Sauvignon, Lewis-Clark Valley $32.00

Clearwater Canyon Cellars 2015 Umiker Vineyard Estate Syrah, Lewis-Clark Valley $28.00

Clearwater Canyon Cellars 2016 Carmenère, Horse Heaven Hills $32.00

Clearwater Canyon Cellars 2016 Merlot, Lewis-Clark Valley $25.00

Clearwater Canyon Cellars 2016 Verhey Vineyard Malbec, Washington $28.00

Clearwater Canyon Cellars 2017 Lochsa Chardonnay, Lewis-Clark Valley $15.00

Clearwater Canyon Cellars 2017 Lolo White Wine, Lewis-Clark Valley $18.00

Coiled Wines 2016 Chablis, Snake River Valley $19.00

Coiled Wines 2017 Evergreen Vineyard Dry Riesling, Washington $19.00

Cold Springs Winery 2016 astr/ology Merlot, Snake River Valley $25.00

Cold Springs Winery 2016 carp/olgy Syrah, Snake River Valley $25.00

Cold Springs Winery 2016 chron/ology Merlot 38% Syrah 22% Cabernet Sauvignon 40%0, Snake River Valley $30.00

Frenchman’s Gulch 2014 Ketchum Cuvée Red Wine, Washington $19.00

Fujishin Family Cellars 2015 Amatino Red Wine, Snake River Valley $26.95

Fujishin Family Cellars 2016 Chardonnay, Snake River Valley $14.95

Hat Ranch Winery 2015 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $26.00

Hat Ranch Winery 2015 Petit Verdot, Snake River Valley $29.95

Hat Ranch Winery 2017 Dry Rosé, Snake River Valley $16.95

Huston Vineyards 2017 Chicken Dinner Red, Snake River Valley $18.00

Indian Creek Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $20.00

Indian Creek Winery 2016 Gild the Dahlia Reserve Petit Verdot, Snake River Valley $30.00

Indian Creek Winery 2016 My Best Friend Malbec, Snake River Valley $24.00

Indian Creek Winery 2016 Touriga Naçional, Snake River Valley $30.00

Indian Creek Winery 2017 Dry Rosé, Snake River Valley $16.00

Indian Creek Winery 2017 White Iris Sweet Gewürztraminer, Snake River Valley $18.00

Jovinea Cellars 2016 Mel’s Victory Red, Walla Walla Valley & Columbia Valley $24.00

Koenig Vineyards 2015 Cabernet Sauvignon-Syrah, Snake River Valley $28.00

Krauser & Schnerr Family Cellars 2017 Laissez Faire Red Wine, Washington $18.00

Krauser & Schnerr Family Cellars 2017 Laissez Faire Sauvignon Blanc, Washington $18.00

Lindsay Creek Vineyards 2014 Cabernet Franc, Washington $36.00

Lindsay Creek Vineyards 2014 Merlot, Washington $22.00

Lindsay Creek Vineyards 2014 Mourvèdre, Washington $24.00

Lindsay Creek Vineyards 2014 Petite Sirah, Washington $28.00

Lindsay Creek Vineyards 2015 Tempranillo, Washington $24.00

Lindsay Creek Vineyards 2017 Riesling, Washington $15.00

Parma Ridge Winery 2016 Dry Rosé of Merlot, Snake River Valley $16.95

Parma Ridge Winery 2016 Joshua Storm Red Wine, Snake River Valley $32.00

Parma Ridge Winery 2016 Parma Ridge Vineyards Estate Viognier, Snake River Valley $16.50

Parma Ridge Winery 2016 Parma Ridge Vineyards Merlot, Snake River Valley $28.00

Parma Ridge Winery 2016 Storm Red, American $35.00

Pend d’Oreille Winery 2016 Cabernet Franc, Columbia Valley $22.00

Pend d’Oreille Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Columbia Valley $22.00

Pend d’Oreille Winery 2016 Merlot, Washington $22.00

Sawtooth Estate Winery 2016 Classic Fly Series G.S.M. Red Wine, Snake River Valley $35.00

Sawtooth Estate Winery 2017 Classic Fly Series Sauvignon Blanc, Snake River Valley $20.00

Snake River Winery 2014 Arena Valley Vineyard Late Harvest Riesling, Snake River Valley $16.00

Snake River Winery 2016 Arena Valley Vineyard Malbec, Snake River Valley $19.00

Snake River Winery 2016 Cabernet Sauvignon, Snake River Valley $16.00

Split Rail Winery 2014 The Bearded Quixote Tempranillo, Snake River Valley $29.00

Split Rail Winery 2015 The Laser Fox Cinsault, Snake River Valley $25.00

Split Rail Winery 2017 Exploding Mirror Marsanne, Columbia Valley $21.00

Ste. Chapelle Winery 2016 Open Air Red Blend, Snake River Valley $22.00

Ste. Chapelle Winery 2016 Panoramic Idaho Malbec, Snake River Valley $27.00

Ste. Chapelle Winery 2016 Panoramic Idaho Syrah, Snake River Valley $25.00

Two Bad Labs Vineyard 2017 Dry Riesling, Lewis-Clark Valley $15.00

Vale Wine Co. 2016 Syrah, Snake River Valley $27.00

Veer Wine Project 2016 Mataro, Red Mountain $30.00

Veer Wine Project 2017 Soigné, Red Mountain $20.00

Vine 46 2007 Sauvignon Blanc, Washington $16.00

Vine 46 2015 Cabernet Sauvignon, Washington $32.00

Vizcaya Winery 2013 Tempranillo, Snake River Valley $29.00

Vizcaya Winery 2014 Malbec, Snake River Valley $27.00

Vizcaya Winery 2014 Windy Ridge Red, Snake River Valley $28.00

Williamson Vineyards 2017 Chardonnay, Snake River Valley $16.00



Bronze medal

3100 Cellars 2015 Runoff Rosé, Snake River Valley $36.00

Camas Prairie Winery NV Huckleberry Mead, Idaho $15.00

Camas Prairie Winery NV Palouse Gold Mead Wine, Idaho $14.00

Cold Springs Winery 2016 Ge/ology Pinot Noir, Snake River Valley $25.00

Fujishin Family Cellars 2015 Tempranillo, Snake River Valley $24.95

Holesinsky Vineyard and Winery 2017 Della’s Ghost Riesling, Snake River Valley $12.00

Holesinsky Vineyard and Winery 2017 Unicorn Rosé of Syrah, Snake River Valley $12.00

Holesinsky Vineyard and Winery NV IdaPeach Peach Sangria, Snake River Valley $12.50

Indian Creek Winery 2017 Reserve Chardonnay, Snake River Valley $24.00

Koenig Vineyards 2016 Estate Merlot, Snake River Valley $28.00

Koenig Vineyards 2016 Scoria Vineyard Malbec, Snake River Valley $30.00

Lindsay Creek Vineyards 2016 Chardonnay, Washington $18.00

Par Terre Winery 2016 Merlot, Snake River Valley $24.00

Par Terre Winery 2017 Sèmillon, Washington $18.00

Parma Ridge Winery NV Quattro White Wine, Snake River Valley $17.95

Scoria Vineyards 2016 Malbec, Snake River Valley $32.00

Spiral Rock Vineyard 2017 Riesling, Lewis-Clark Valley $18.00

Sweetbriar Vineyard & Winery 2014 Rattlesnake Red Red Wine, Idaho $22.00

Vine 46 2015 Petit Verdot, Washington $38.00

Williamson Vineyards 2014 Sangiovese, Snake River Valley $18.00

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