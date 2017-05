Treasure Valley’s 3A, 2A and 1A all-conference softball teams revealed

Note: All-conference teams are chosen by the league’s coaches

3A SNAKE RIVER VALLEY

Player of the Year: Dakota Kelly, jr., P, Homedale

Rookie of the Year: Bella Carbajal, fr., Fruitland; Aeverie Burns, fr., Payette

FIRST TEAM

Katie Davis, sr., P, Weiser

Megan Maxwell, sr., C, Homedale

Westi Walker, so., 1B, Weiser

Kendall Nash, jr., 2B, Homedale

Madi Black, so., 3B, Parma

CJ Davis, sr., SS, Weiser

Mikayla Hubele, sr., OF, Weiser

Madison Exferd, sr., OF, Payette

Ashley Campos, sr., OF, Parma

Rian Beebe, sr., UTIL, Homedale

SECOND TEAM

Alyssa Kauffman, so., P, Payette

Phoebe McGrath, so., P, Fruitland

Emily Neill, sr., C, Payette

Josey Hall, so., 1B, Homedale

Carlie Rueth, sr., 2B, Parma

Sophie Nash, so., SS, Homedale

Brigitt Futter, so., 3B, Fruitland

Alicia Egner, jr., SS, Fruitland

Allison Shenk, jr., OF, Homedale

Monique Alarcon, jr., OF, Fruitland

Olivia Cardenas, so., OF, Homedale

Nicole DeHoog, jr., UTIL, Parma

HONORABLE MENTION

Dusti Futter, sr., C, Fruitland

Justina Barba, fr., 1B, Parma

Serene Hooper, sr., 2B, Weiser

Amaya Carter, so., 3B, Homedale

Adrienne Aburto, sr., 3B Weiser

McKenna Zanelli, so., OF, Weiser

Malybu Gantz, so., OF, Payette

Ellie Tesnohlidek, fr., OF, Fruitland

Madison MacDonald, sr., UTIL, Weiser

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Coach of the Year: Jodi Pittman, New Plymouth

FIRST TEAM

Makenna Dillion, Cole Valley Christian

Emma Heitz, so., Marsing

Georgia Berrett, jr., Melba

Michelle Riley, jr., Melba

Genni Needs, sr., Nampa Christian

Jessie Wood, fr., Nampa Christian

Elia Burgin, jr., New Plymouth

Kenzie White, jr., New Plymouth

SECOND TEAM

Bailee Ray, Cole Valley Christian

Ashley Cotner, Cole Valley Christian

Sheyanne Glorfield, sr., Marsing

Autumn Bennett, fr., Marsing

Jordan Rush, jr., Melba

Sierra Brookshire, jr., Nampa Christian

McKaylee Kuntz, jr., Nampa Christian

Sophie Daniels, fr., Nampa Christian

Misty Gardner, sr., New Plymouth

Tina Furtado, so., New Plymouth

Anna Loomis, jr., New Plymouth

HONORABLE MENTION

Emily Holtrob, Cole Valley Christian

Kaitlyn Baker, Cole Valley Christian

Allison Bingham, Cole Valley Christian

Hannah Buckles, Cole Valley Christian

Madison Sanders, Cole Valley Christian

Louisa Metcalf, so., Marsing

Carli Dauphanais, so., McCall-Donnelly

Natali Hutcheson, so., McCall-Donnelly

Naddy Sofaly, so., McCall-Donnelly

Shay West, sr., McCall-Donnelly

Brook Robinson, jr., McCall-Donnelly

Cassia Whipple, jr., McCall-Donnelly

Sammi Runkle, jr., Melba

Kendra Mullins, so., Nampa Christian

Lauren Allmaras, jr., New Plymouth

1A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Kate Renfro, sr., P/INF, Horseshoe Bend

Coach of the Year: Larry Taylor, Greenleaf

FIRST TEAM

Megan Hostetler, so., P, Notus

Reilly Renfro, sr., C , Horseshoe Bend

Aspin Quijas, sr., INF, Horseshoe Bend

Cheyanne Stewart, jr., INF, Notus

Emma Brock , so., INF, Notus

Brooke Osmus , so., INF, Notus

Ciara Drake, jr., OF, Horseshoe Bend

Megin Sterling, jr., OF, Glenns Ferry

Katie Heckathorn, sr., OF, Greenleaf

SECOND TEAM

Hannah Hedilius, so., P, Glenns Ferry

Valeria Lino, jr., C , Rimrock

Destiny Quebrado, so., INF, Notus

Taylor Christensen, sr., INF, Notus

Brooke Lane, fr., INF, Horseshoe Bend

Jentry Solosabal, sr., INF, Glenns Ferry

Julia Black, so., OF, Horseshoe Bend

Sarah Ralstin, fr., OF, Greenleaf

Liz Varela, jr., OF, Rimrock

HONORABLE MENTION

Lily Brown, jr., P, Greenleaf

Emma Paige, sr., C , Greenleaf

Sage Huston, so., INF, Horseshoe Bend

Lana Larson, fr., INF, Horseshoe Bend

Kylin Olsen, fr., INF, Greenleaf

Sarah Lewis, sr., INF, Greenleaf

Thalia Guajardo, so., INF, Wilder

Gabby Hernandez, sr., INF, Glenns Ferry

Leah Stewart , sr., OF, Notus

Jersey Hughes, fr., OF, Horseshoe Bend