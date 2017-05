Take in some live music in the Treasure Valley this week

Here’s what’s happening in live entertainment at Treasure Valley bars and restaurants from May 12-18.

Bar 365, Riverside Hotel: Fri: Jonah Shue and Dave Manion, 5-8 p.m. Mon: Derek Schaible and Ashley Rose, 5-8 p.m. Tue: Ben Burdick, 5-7:30 p.m. Wed: Fiona Luray, 5-8 p.m. Thu: Billy Braun, 5-8 p.m. 2900 W. Chinden Blvd., Boise. 343-1871.

Buffalo Club: Fri-Sat, Thu: The Saloonatics, 9 p.m. Sun/Thu: free dance lessons by High Desert Swing Dance Club, 7:30-8:30 p.m. 10206 Fairview Ave., Boise. 321-1811.

Chandlers Steakhouse: Fri: Frank Marra, 5:30-7:30 p.m.; Camden Hughes Trio w/Amy Rose, Mike Seifrit and Jon Hyneman, 8 p.m.-midnight. Sat: Frank Marra, 5:30-7:30 p.m.; Ben Burdick Trio w/Amy Rose, Mike Seifrit and Jon Hyneman, 8 p.m.-midnight. Sun: Frank Marra, 2-5 p.m., The Sidemen, 5:30-8:30 p.m. Mon: Mike Rosenthal, 6-9 p.m. Tue-Wed: Mike Rosenthal, 5:30-7:30 p.m., Chuck Smith Trio w/Shayla Lewis and Scott Reuser 8-11 p.m. Thu: Chuck Smith, 5:30-7:30 p.m., Ben Burdick Trio w/Amy Rose, Jon Hyneman and Mike Seifrit, 8-11 p.m. 981 W. Grove St., Boise. 383-4300.

China Blue: Thu: Trill Thursday’s EDM Club Nights, 9 p.m.-2 a.m., $5; free for ladies. 100 S. 6th St., Boise. 338-6604.

daVinci’s: Thu: Michael Laky, 5:30 p.m. 190 E. State St., Eagle. 939-2500.

Fatty’s Bar: Fri: rotating DJs, 9 p.m.-close. Sat: DJ Zuz, 9 p.m.-close. Tue: DJ Slieb, 9 p.m.-close. Wed: DJ Zuz, 9 p.m.-close. 800 W. Idaho St., Boise. 629-6314.

Hannah’s: Fri-Sat, Wed: Rocci Johnson Band, 9:30 p.m.-close. Thu: DJ Ankid, 9:30 p.m.-close. 621 Main St., Boise. 345-7557.

High Note Cafe: Fri: Buffalo Jay, 7 p.m. Sat: Walt and Teresa Huntsman, 7 p.m. Sun: Izaak Opatz, 11 a.m. Thu: Stand up comedy show, 7 p.m. 225 N. 5th St., Boise. 429-1911.

Highlands Hollow Brewhouse: Mon: The Hurdy Gurdy Girls, 5:30-8:30 p.m. Wed: Jack Hale Band, 6:30-9:30 p.m. 2455 Harrison Hollow Lane, Boise. 343-6820.

Knitting Factory: Fri: Salsa Candela w/DJ Giovanni, 9 p.m., $6. Tue: Y&T, Ghostbox, 8 p.m., $16/$18. Thu: Blue October, Harvard of the South, 8 p.m., $27.50/$30. 416 S. 9th St., Boise. 367-1212.

Liquid: Fri-Sat: Matt Bragg, 8 and 10 p.m., $12. Sun: Matt Bragg, 8 p.m., $10. Mon: Insert Foot Theater’s Improv Jam, 7 p.m., Punk Monday, 9 p.m. Tue: Mundek Clement Stein’s Comedy Showcase, 8 p.m., $5. Wed: comedy open mike, 7:30 p.m. (signups at 7 p.m.). Thu: Kris Shaw, 8 p.m., $10. 405 S. 8th St., Boise. 941-2459.

Neurolux: Fri: Rubblebucket, The Dirty Moogs (album release), Sweet Spirit, Alexander F, 9 p.m., $15/$18; DJ Verstal, 11:30 p.m.-2 a.m. Sat: Kongos, Mother Mother, 8 p.m., $20, DJ GoodCleanFun, 11:30 p.m.-2 a.m. Sun: Oddisee and Good Company, Olivier St. Louis, Illumneye, 8 p.m., $15. Wed: Flynt Flossy and Turquoise Jeep, Zee Will, Foul Weather, 8 p.m., $12/$15. Thu: Frontier Ruckus, The Honey Shivers, 8 p.m., $10/$12. 111 N. 11th St., Boise. 343-0886.

Ochos: Fri: Salsa dancing with beginner lesson 8:30-9:30 p.m., open dancing 9:30 p.m.-1 a.m., $8 includes lesson, $5 after 9:30 p.m. 515 W. Idaho St., Boise. 866-2640.

The Olympic: Fri: The Orbiting Human Circus feat. The Music Tapes, 7 p.m., $15. Sat: The Two Tracks, Lee Penn Sky, 7 p.m., $8/$10. Thu: Tylor and The Train Robbers album release, Michaela French, Lyle Evans, 7 p.m., $12/$15. 1009 Main St., Boise. 342-0176.

O’Michael’s Pub & Grill: Sat: Emily Tipton, 8-11 p.m. 2433 N. Bogus Basin Road, Boise. 342-8948.

Orphan Annie’s Bar & Grill: Fri: Jeannie Marie, 7-11 p.m. Sat: Dee Hisel, 7-11 p.m. 801 Everett St., Caldwell. 455-2660.

Pengilly’s Saloon: Fri-Sat: Old Death Whisper, 8:45 p.m. Mon: open mike with Rebecca Scott and Rob Hill, 8 p.m. Tue: The Suburbans, 8:45 p.m. Wed: Tylor and The Train Robbers, 8:45 p.m. Thu: Frim Fram Four, 8:45 p.m. 513 W. Main St., Boise. 345-6344.

Piper Pub & Grill: Fri: Ryan Wissinger, 8 p.m. Sat: Doug Cameron, 8 p.m. 150 N. 8th St., Suite 200, Boise. 343-2444.

Pollo Rey: Sat: Band Grove, Kathleen Williams, Magic Hero, Ana Lete, 7:30 p.m., $5. Thu: Daisyhead, Fossil Youth, Sundressed, Stepbrothers, 7:30 p.m., $8/$10. 222 N. 8th St., Boise. 345-0323.

Reef: Fri: Tsun Dog, The Sunset Goat, The Higher Council, 10 p.m., $5. Sat: Pilot Error, 10 p.m., $7. Sun: Fortunate Youth, 7 p.m., $15/$18. Thu: Nothing But Heros, 10 p.m. 105 S. 6th St., Boise. 287-9200.

Revolution Center: Fri: Testament, Sepultura, Prong, 8 p.m., $25-$55. Thu: Yellowclaw, Riot Ten, 8 p.m., $20-$35. 4983 Glenwood St., Garden City. 938-2933.

The Sandbar, Riverside Hotel: Wed: Steve Eaton, 6-9 p.m. Thu: Sean Hatton, 6-9 p.m. 2900 W. Chinden Blvd., Boise. 343-1871.

Sapphire Room, Riverside Hotel: Tue: Palouse Jazz Project, 7:30 p.m., $12-$16 online, $17-$21 door. 2900 W. Chinden Blvd., Boise. 343-1871.

Sa-Wad-Dee Thai Restaurant: Wed: Michael Laky, 6 p.m. 1890 E. Fairview Ave., Meridian. 884-0701.

Sockeye Grill & Brewery: Fri: Cityfolk, 7 p.m. Tue: Alexandra Sjobeck and John Martin, 7 p.m. 3019 N. Cole Road, Boise. 658-1533.

Tom Grainey’s: Fri: The Country Club, 10 p.m. Sat: Bread and Circus, 10 p.m., $5. 109 S. 6th St., Boise. 345-2505.

Tom Grainey’s Basement: Fri: DJ Psycache, 10 p.m. Sat: AudioVisual DJ, 10 p.m. 107 S. 6th St., Boise. 345-2505.

WilliB’s: Fri: Funhouse, 8 p.m. Sat: Mojo Boogie, 7 p.m. Tue: all ages open mike, 7 p.m. 12505 W. Chinden Blvd., Boise. 331-5666.